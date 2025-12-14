Фетисов об экологии в России: «Президент постоянно говорит, что природа — главное богатство. Нужно призвать мир образумиться, не тратить деньги на раздувание конфликтов, а вложить в восстановление природ

— Что в России с экологической политикой, на каком она месте?
— Президент нам постоянно говорит, что природа — это главное богатство нашей страны. Мне кажется, это один из наших мостов в мир, даже [мост] номер один.
Дефицит воды сегодня испытывают 4 миллиарда людей. Вдумайтесь! Скоро войны будут именно за воду. Источники энергии могут быть разные, а воду ничем не заменить. У нас по разным подсчетам второй по количеству [в мире] резервуар питьевой воды. Один Байкал — 20% [от мировых запасов пресной воды]. Это то богатство, без которого мы не сможем жить.
Тема леса и Арктики требуют серьезного отношения. Мы говорим, что ответственность по сохранению жизни на планете Земля, общая.
И призвать сегодня мир образумиться, перестать конфликтовать, а деньги, которые тратятся на раздувание конфликтов, вложить в восстановление водного богатства, лесного. Подумать об Арктике, она тает быстрее, чем предполагали, — сказал Фетисов.