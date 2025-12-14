Фетисов об экологии в России: «Президент постоянно говорит, что природа — главное богатство. Нужно призвать мир образумиться, не тратить деньги на раздувание конфликтов, а вложить в восстановление природ

Дефицит воды сегодня испытывают 4 миллиарда людей. Вдумайтесь! Скоро войны будут именно за воду. Источники энергии могут быть разные, а воду ничем не заменить. У нас по разным подсчетам второй по количеству [в мире] резервуар питьевой воды. Один Байкал — 20% [от мировых запасов пресной воды]. Это то богатство, без которого мы не сможем жить.