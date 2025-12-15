Третьяк о победе «России 25» в КПК: «Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Команда показала правильный подход к делу»

Огромное спасибо всем новосибирцам и тем, кто приехал в город, чтобы посетить Кубок Первого канала и фестиваль хоккея. Вы молодцы! Прекрасная атмосфера на арене, аншлаги и праздничное настроение — ваша заслуга. Ваш вклад в победы очень велик. Всегда вдохновляют искренние эмоции людей, переживающих за сборную и радующихся ее успехам. В регионах нашей страны очень много замечательных болельщиков, готовых всегда быть вместе с командой. И гостеприимный Новосибирск это показал.