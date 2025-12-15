Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Вратарь «Каролины» Басси записал в актив 9 побед подряд и повторил клубный рекорд Уорда

Вратарь «Каролины» Брендон Басси вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б).

27-летний американец отразил 24 из 26 бросков в основное и дополнительное время. Также он не пропустил в серии буллитов из 3 раундов и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для него 11-й в 12 играх за карьеру в лиге (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,05) и 9-й подряд. Он повторил клубный рекорд «Харрикейнс» по продолжительности победной серии, установленный Кэмом Уордом в сезоне-2008/09.

Напомним, что в октябре клуб из Роли забрал Басси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.

