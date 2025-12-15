Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.12
Рейнджерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
16.12
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
16.12
Виннипег
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
16.12
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.10
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
16.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
16.12
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.54
П2
1.64

Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»

Владелец и президент «Баффало» Терри Пегула объявил об освобождении Кевина Адамса от его обязанностей и назначении Ярмо Кекяляйнена следующим генеральным менеджером.

Источник: Спортс"

Адамс работал в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020-го, его контракт действовал до конца сезона-2026/27. Команда не выходила в плей-офф 14 последних сезонов, а в текущем регулярном чемпионате занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Кекяляйнен работал генменеджером «Коламбуса» с 2013 по 2024 год. В мае 2025 года финн стал старшим советником генменеджера «Баффало».

«Я хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность и лояльность к “Баффало”. Он был надежным человеком, и мы ценим его неизменную заботу и преданность. Я лично желаю ему и его семье всего наилучшего.

Мы не достигли желаемого уровня как организация, и мы движемся вперед с новым руководством в нашем отделе хоккейных операций. Мы стремимся создать конкурентоспособную организацию из года в год, но пока не оправдали этих ожиданий.

Я назначил Ярмо Кекяляйнена генеральным менеджером «Баффало», и он будет руководить хоккейными операциями, начиная с сегодняшнего дня. Назначение Ярмо стало результатом тщательного поиска, в ходе которого он выделялся как наш главный кандидат на должность старшего советника.

Ярмо проявил себя за последние восемь месяцев, и его опыт, профессионализм и целеустремленность говорят сами за себя. Я с нетерпением жду, когда он выведет нашу организацию на новый уровень", — заявил Пегула.

Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса». Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо».