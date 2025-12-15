Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.12
Рейнджерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
16.12
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
16.12
Виннипег
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
16.12
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.10
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
16.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
16.12
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.54
П2
1.64

Фетисов о детском хоккее в России: «Государственная политика. Мне и моим друзьям из простых семей, рвавшим весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, почему сегодня не можем этого сделать?»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о проблемах в детском хоккее в России.

Источник: Спортс"

"У нас, конечно, проблем достаточно с детским хоккеем. По-прежнему это дорогой вид спорта для большинства семей, но это уже государственная политика. Если в свое время мне и моим друзьям из простых семей, которые рвали весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, то что мы сегодня не можем этого сделать?

Это почему такая дискриминация? Почему научились зарабатывать на детях, а не давать им возможность заниматься тем, что популярно в стране. То есть там проблем достаточно, а все остальное работает, ну и чего плакаться", — сказал Фетисов.