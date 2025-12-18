В метро Москвы появился «Олимпийский экспресс». Пассажирам расскажут о достижениях Третьяка, Овечкина, Большунова и Плющенко, есть информация о серфинге, флаг-футбле и крикете

Для повышения познавательности поездок в вагонах размещены интересные спортивные факты — например, зачем замораживают шайбу перед хоккейным матчем, какая средняя скорость у горнолыжников и сколько веса теряют керлингисты за матч. Также в поезде можно найти информацию о том, как на Руси называли аналог бейсбола и чем он отличается от крикета.