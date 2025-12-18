Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
9.25
П2
1.37
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Салават Юлаев
2
Все коэффициенты
П1
5.75
X
5.02
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
2
:
Динамо Мн
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.34
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.40
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.15
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2

Тринеев о вызове в «Кэпиталс»: «Овечкин помог с переездом: вещи собрал, закинули их в машину, доехали. В Вашингтоне меня Алексей Протас приютил»

Нападающий «Херши» Богдан Тринеев высказался касательно своего вызова в «Вашингтон».

Источник: Спортс"

— Какими были первые эмоции после вызова в НХЛ?

— Конечно, это был очень радостный момент. За два года меня ни разу не вызывали, а тут — вызов. Сразу сообщил родителям, близким, все вместе порадовались.

— В тот момент вы понимали, что можете выйти на свой первый матч в НХЛ?

— Понимал, но старался об этом не думать, потому что нет смысла загадывать — было много случаев, когда ребят вызывали, но они так и не выходили на игру.

— Как отреагировал Александр Овечкин? Он звонил, писал?

— Нет, мы не созванивались. Здесь всего два часа езды, поэтому мы просто встретились. Когда я приехал в Вашингтон, он меня поздравил лично.

— Многие отмечают его открытость. Помогал ли он вам с какими-то бытовыми моментами после вызова?

— Да, конечно. Помог с переездом: вещи собрал, закинули их в машину, доехали. В Вашингтоне сначала сняли отель, но я решил там не оставаться — меня приютил Алексей Протас. Сейчас мы живем вместе. Это намного удобнее и веселее, чем в отеле.

— Какой Алексей в общении? На льду он раскалывает соперников, но создается впечатление, что в жизни он очень открытый человек.

— Да, он действительно хороший парень. Мы познакомились еще в «Херши». Все ребята позитивные. Алексей всегда готов помочь, подсказать в каких-то моментах. В первое время, если возникали вопросы, мы могли куда-то съездить вместе. Мне помогали и с документами, и с языком.

Когда я только приехал в Херши, то там были Саня Алексеев и Леха Протас — они многое подсказали, объяснили, что и как нужно делать, — сказал Тринеев.

