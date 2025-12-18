Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче — его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»

У Овечкина вокруг есть друзья, он там в почете и уважении, и никто не делает акцент на его гражданстве. У Матвея же все совсем наоборот. На него пытались воздействовать или даже хотели повлиять на клуб, который тоже не поддался на провокации. Видимо, это тоже сыграло свою роль, потому что клуб его убеждал: «Твоя задача — хорошо играть, мы видим в тебе перспективу». Думаю, такая была позиция руководства клуба.