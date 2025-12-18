Хартли о 2:1 с ЦСКА: «Увлекательная и качественная игра с обеих сторон. Ключевым моментом стало то, что мы отбились в меньшинстве в 3-м периоде»

— Важная победа для нас, классная игра. Думаю, она понравилась болельщикам, хоть и счет перед буллитами был 1:1. Очень увлекательная и качественная игра с обеих сторон. То, что мы отбились в меньшинстве в третьем периоде, стало ключевым моментом.
Вратари здорово сыграли, у нас дебютировал Дудоров и сыграл хорошо, несмотря на то что у него не было тренировки с командой. Я доволен его игрой. Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову, что помогли подготовить его к игре. Я вызвал Максима и Артура в офис за день до матча, попросил их помочь Дудорову.
— Почему получилась такая плотная игра?
— Она была напряженная. Мне понравился первый период, но во втором показалось, что мы замедлились, создали не так много голевых моментов, сыграли на руку ЦСКА.
— Что с Березкиным, и когда его стоит ждать?
— Он не катается. Сегодня в зале немного крутил велосипед и общался с доктором. Позитивный прогресс есть, но сроки неизвестны, — сказал Хартли.
«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд — сегодня 2:1 с ЦСКА по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе.
«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА.