Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.15
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.45
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Хартли о 2:1 с ЦСКА: «Увлекательная и качественная игра с обеих сторон. Ключевым моментом стало то, что мы отбились в меньшинстве в 3-м периоде»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в матче против ЦСКА (2:1 Б).

Источник: Спортс"

— Важная победа для нас, классная игра. Думаю, она понравилась болельщикам, хоть и счет перед буллитами был 1:1. Очень увлекательная и качественная игра с обеих сторон. То, что мы отбились в меньшинстве в третьем периоде, стало ключевым моментом.

Вратари здорово сыграли, у нас дебютировал Дудоров и сыграл хорошо, несмотря на то что у него не было тренировки с командой. Я доволен его игрой. Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову, что помогли подготовить его к игре. Я вызвал Максима и Артура в офис за день до матча, попросил их помочь Дудорову.

— Почему получилась такая плотная игра?

— Она была напряженная. Мне понравился первый период, но во втором показалось, что мы замедлились, создали не так много голевых моментов, сыграли на руку ЦСКА.

— Что с Березкиным, и когда его стоит ждать?

— Он не катается. Сегодня в зале немного крутил велосипед и общался с доктором. Позитивный прогресс есть, но сроки неизвестны, — сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд — сегодня 2:1 с ЦСКА по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе.

«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА.