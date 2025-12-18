Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо — было движение, много хороших эмоций, создали достаточно моментов. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»

— Нечасто так скажешь после поражения, но в принципе большую часть игры мы провели хорошо — было движение, много хороших эмоций, создали достаточно моментов. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику, хотя в конце могли и вытащить матч.
Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— В первые два периода вы играли очень хорошо, но в третьем периоде вас не было видно в зоне соперника. С чем это связано?
— Сложно на протяжении всего матча доминировать. Обычно игры так и складываются — часть матча одна команда играет с преимуществом, потом инициатива уходит. Важно, как мы распоряжаемся своими действиями в этих отрезках.
— Высокий градус борьбы идет с прошлого матча?
— Это игра, эмоции всегда присутствуют. Но нужно контролировать их, особенно когда есть жажда борьбы, чтобы это не приводило к нарушению правил.
— Вы говорите про действия Дмитрия Яшкина, который получил удаление при игре «5 на 3»?
— Да, конечно. Это здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия. Об этом мы говорим постоянно, и завтра снова объясним эту тему. Контроль эмоций — это важно.
— Всех интересует состояние Тимура Билялова и других игроков в запасе.
— Тимур еще не восстановился после простуды, мы не видим смысла форсировать это. Видим, что Максим Арефьев получает опыт на уровне КХЛ, смотрим его на длительном отрезке. Есть еще болеющие ребята, есть те, кто пока вне состава.
— Первый матч проводил Игорь Бардин. Как вам его игра?
— Мы давно хотели посмотреть в матче Игоря и Егора Потапова. Но мешали болезни или другие обстоятельства. Сегодня время настало, появилась возможность — Игорь сыграл, Егор еще нет. Но есть следующий матч, возможно, и Потапов появится.
— Лига, с одной стороны, хочет ускорять игру, но во втором периоде сегодня были очень длинные паузы. Это было оправданно?
— Был игровой момент, арбитрам тоже нужно разобраться, чтобы принять правильное решение, — сказал Гатиятулин.