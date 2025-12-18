Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.10
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1).

— Хорошая игра с нашей стороны, хорошо сыграли в обороне. Знали, что соперник — один из лидеров конференции. Ребята сыграли самоотверженно, Семен Вязовой молодец.

Хотел бы поздравить всех болельщиков, все-таки 700-я победа в КХЛ — это очень важно не только для нас, но и для всей организации.

— Две шайбы в начале игры — была ставка на мощный старт?

— Ставка была на то, чтобы постараться лишить «Северсталь» пространства и времени.

— Насколько важно было Семену Вязовому провести надежный матч после того, как его поменяли в прошлой игре?

— Это очень важно, тем более вратарь — это половина команды. Семен провел хороший матч. Для него это первый сезон в качестве первого номера, ему важно держать высокий уровень.

— Во втором периоде перешли на оборону. Насколько это было рискованно при 2:1?

— Рискованно, но других вариантов не было. «Северсталь» хорошо выходила из-под нашего давления.

— Известны ли сроки возвращения Шелдона Ремпала?

— Пока не владею информацией, — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ — 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке.