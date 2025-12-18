Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»

— Хорошая игра с нашей стороны, хорошо сыграли в обороне. Знали, что соперник — один из лидеров конференции. Ребята сыграли самоотверженно, Семен Вязовой молодец.
Хотел бы поздравить всех болельщиков, все-таки 700-я победа в КХЛ — это очень важно не только для нас, но и для всей организации.
— Две шайбы в начале игры — была ставка на мощный старт?
— Ставка была на то, чтобы постараться лишить «Северсталь» пространства и времени.
— Насколько важно было Семену Вязовому провести надежный матч после того, как его поменяли в прошлой игре?
— Это очень важно, тем более вратарь — это половина команды. Семен провел хороший матч. Для него это первый сезон в качестве первого номера, ему важно держать высокий уровень.
— Во втором периоде перешли на оборону. Насколько это было рискованно при 2:1?
— Рискованно, но других вариантов не было. «Северсталь» хорошо выходила из-под нашего давления.
— Известны ли сроки возвращения Шелдона Ремпала?
— Пока не владею информацией, — сказал Козлов.
«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ — 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке.