Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.10
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Тренер СКА Бабенко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки — это вполне нормально»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался после матча с «Ак Барсом» (3:2).

Команды заработали 24 минуты штрафа на двоих.

— Непростая игра. Хороший соперник, не просто так идут одними из лидеров Востока. Не все получалось, поговорили об этом в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали.

— У Голдобина пятая игра подряд с результативными действиями. С чем связываете такой прогресс?

— Считаю, что он показывает ровно тот хоккей, который от него ожидаем. Очень полезен для команды.

— Отсутствовали Ларионов и Менелл. Почему?

— Не совсем простая ситуация в плане вирусов. Чисто бытовые вопросы.

— Во втором периоде было много грубости. Почему?

— Она была обоюдная. Это спорт. Никто не хочет уступать. Единственное, думаю, что обращали внимание, чтобы грубость не перерастала в удаление. Не должно быть грязи, не нужно получать удаления.

— Эта грязь была?

— Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки — это вполне нормально. Хотелось бы, чтобы всегда играли в большинстве, но иногда приходилось играть в меньшинстве.

— Как оцените игру вратарей?

— Что в прошлом матче, что сегодня хорошо сыграли вратари. Когда вратарь играет очень уверенно, команда начинает играть по‑другому. Непросто так говорят, что вратарь — это половина команды, — сказал Бабенко.

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня — 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе.