Тренер СКА Бабенко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки — это вполне нормально»

Команды заработали 24 минуты штрафа на двоих.
— Непростая игра. Хороший соперник, не просто так идут одними из лидеров Востока. Не все получалось, поговорили об этом в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали.
— У Голдобина пятая игра подряд с результативными действиями. С чем связываете такой прогресс?
— Считаю, что он показывает ровно тот хоккей, который от него ожидаем. Очень полезен для команды.
— Отсутствовали Ларионов и Менелл. Почему?
— Не совсем простая ситуация в плане вирусов. Чисто бытовые вопросы.
— Во втором периоде было много грубости. Почему?
— Она была обоюдная. Это спорт. Никто не хочет уступать. Единственное, думаю, что обращали внимание, чтобы грубость не перерастала в удаление. Не должно быть грязи, не нужно получать удаления.
— Эта грязь была?
— Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки — это вполне нормально. Хотелось бы, чтобы всегда играли в большинстве, но иногда приходилось играть в меньшинстве.
— Как оцените игру вратарей?
— Что в прошлом матче, что сегодня хорошо сыграли вратари. Когда вратарь играет очень уверенно, команда начинает играть по‑другому. Непросто так говорят, что вратарь — это половина команды, — сказал Бабенко.
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня — 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе.