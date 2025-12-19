Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.10
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 2:4: «Барыс» больше хотел победить. А мы вышли и думали, что будет легко — возьмем их на мастерстве и таланте. Не получилось"

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча против «Барыса» (2:4).

Источник: Спортс"

Клуб из Казахстана прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо».

— Начали неплохо. Первый период играли правильно, создавали моменты. Во втором начались проблемы. Соперник играл намного быстрее. Было видно их желание победить. Мы забили гол в большинстве, но, к сожалению, быстро пропустили.

После 1:1 мы пропустили несколько быстрых контратак, и соперник нас быстро за это наказал. Наверно, можно сказать, что мы не смогли найти ключи к воротам Шутова.

— Основная причина поражения — семиматчевая победная серия? Или же это не самая хорошая физическая форма после паузы?

— Я думаю, здесь совокупность факторов. «Барыс», наверно, больше сегодня хотел победить. А мы вышли и думали, что будет легко — возьмем их на мастерстве и на таланте. К сожалению, не получилось.

— Сегодня клуб объявил о назначении Равиля Амировича Якубова на должность старшего тренера «Динамо». Почему выбрали именно его? Советовались ли вы с Сергеем Федоровым, с которым Якубов работал в ЦСКА? Как скоро мы его увидим на тренерской лавке бело-голубых?

— Он уже был сегодня на игре, сидел с нами в тренерской после матча. На следующей игре увидим его на мостике. У нас был не такой большой выбор, но, думаю, что Равиля не нужно представлять. Он воспитанник «Динамо», долго работал в ЦСКА.

Да, я разговаривал с Сергеем Федоровым, когда подбирал кандидатуры. Он дал положительные рекомендации. Мы рады приветствовать Равиля Якубова в клубе.

— В концовке третьего периода удаление Максима Комтуа будто бы сломало игру. Что будете делать с такими удалениями?

— Да, было необязательное удаление. Момент был уже заигран, Макс не спасал ворота. Будем наказывать — найдем штрафные меры.

— Есть ли эмоциональная разница между тем, когда были исполняющим обязанности и когда стали главным тренером?

— Когда был исполняющим обязанности, мы выиграли, а когда назначили — проиграли.

— Была ли перед матчем недооценка соперника? Все-таки «Барыс» борется за место в плей-офф, а «Динамо» — за первые места в таблице.

— У меня не было недооценки. Я говорил ребятам сегодня на собрании, что команда на ходу. Мы готовились. Я знал, что будет тяжелая игра.

— Сегодня был последний домашний матч в 2025 году. С каким настроем уезжаете на выезд?

— Если хочешь забираться выше по турнирной таблице, что мы планируем делать, нужно уметь играть и на выезде. Да, сегодня проиграли, но до этого была хорошая серия.

Болельщики нас поддерживали. Сегодня не ушли при счете 1:4. Мы постараемся на выезде реабилитироваться, — сказал Козлов.