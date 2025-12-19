Никитин об 1:2 от «Локомотива»: «Современный хоккей состоит в том, что побеждает тот, кто держит борьбу и создает моменты. У нас не получалось»

— «Локомотив» здорово начинает первые периоды. Мне интересно видеть, кто соответствует уровню, кто может переломить игру, у кого есть характер. Нужно уметь сохранять хладнокровие и играть в такой хоккей, когда соперник доминирует. Если будем побеждать, называйте нас универсальными солдатами.