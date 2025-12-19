Ричмонд
Калгари
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.15
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.10
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
3
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.69
П2
8.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
37.00
X
15.00
П2
1.05
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
2
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.82
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
3
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
65.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
10.75
X
3.07
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.29
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении"

Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Sports

"В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выровняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.

Нет, две быстрые пропущенные шайбы не связаны с перерывом, это не влияет. Это концентрация, обычные ошибки", — сказал Козырев.