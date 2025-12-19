Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении"

"В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выровняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.
Нет, две быстрые пропущенные шайбы не связаны с перерывом, это не влияет. Это концентрация, обычные ошибки", — сказал Козырев.
Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
"В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выровняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.
Нет, две быстрые пропущенные шайбы не связаны с перерывом, это не влияет. Это концентрация, обычные ошибки", — сказал Козырев.