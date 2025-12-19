Ричмонд
Кучеров не сыграл с «Лос-Анджелесом» из-за болезни. «Тампа» провела матч с 17 полевыми игроками — 11 форвардами и 6 защитниками

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2) из-за болезни.

Решение о невыходе 32-летнего россиянина на лед было принято непосредственно перед игрой.

В итоге «Тампа» провела матч с 17 полевыми игроками вместо 18 — на лед выходили 11 нападающих и 6 защитников.

В 30 играх в текущем сезоне у Кучерова 42 (13+19) очка при полезности «+9».

