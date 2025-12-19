Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
П1
3.15
X
4.26
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
П1
1.80
X
4.45
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Овечкин провел 1525-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 21-е место в истории, обогнав Шенахана. На 20-м месте Сутер (1526 игр)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:0), оставшись без очков.

Источник: Спортс"

Эта игра стала для него 1525-й за карьеру в рамках регулярок.

Овечкин вышел на чистое 21-е место в истории лиги по числу проведенных матчей, обогнав Брендана Шенахана (1524).

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1530) и Райан Сутер (1526).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
