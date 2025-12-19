Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.26
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.45
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне — как и у Овечкина

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (0:4).

28-летний американец завершил встречу с «минус 3». Хуже полезность в «Лифс» оказалась только у защитника Оливера Экмана-Ларссона («минус 4»), защитник Морган Райлли тоже набрал «минус 3».

В 28 играх в текущем сезоне у трехкратного обладателя «Морис Ришар Трофи» 14 шайб — столько же, сколько у девятикратного обладателя награды и лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина.

40-летний форвард «Вашингтона» сегодня тоже остался без очков, у него 14 голов в 33 играх.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше