Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне — как и у Овечкина

28-летний американец завершил встречу с «минус 3». Хуже полезность в «Лифс» оказалась только у защитника Оливера Экмана-Ларссона («минус 4»), защитник Морган Райлли тоже набрал «минус 3».
В 28 играх в текущем сезоне у трехкратного обладателя «Морис Ришар Трофи» 14 шайб — столько же, сколько у девятикратного обладателя награды и лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина.
40-летний форвард «Вашингтона» сегодня тоже остался без очков, у него 14 голов в 33 играх.
