«Нефтехимик» и Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон

В нынешнем сезоне в активе 28-летнего Чмыхова 14 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 2».
«Мы благодарим Артема за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Артемом Чмыховым по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне в активе 28-летнего Чмыхова 14 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 2».
«Мы благодарим Артема за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.