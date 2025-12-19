Ричмонд
«Нефтехимик» и Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Артемом Чмыховым по соглашению сторон.

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне в активе 28-летнего Чмыхова 14 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 2».

«Мы благодарим Артема за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.