Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.10
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером команды.

— Как в команде восприняли назначение Евгения Корешкова?

— Должно уже быть все равно, кто как воспринял, надо делать свою работу. Если у нас третий тренер уже, значит, не все в порядке.

Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную. Опять фокус на тренере, но нужно и свои действия корректировать.

— Что-то уже изменилось под его руководством?

— При каждом тренере все меняется — и тренировочный процесс, и видение игры. Но об этом лучше расскажет Евгений Геннадьевич, а наша задача — выходить и следовать требования. Нам надо самим внутри переворачивать эту историю. Пора уже брать на себя ответственность, — сказал Кадейкин.

«Трактор» проиграл 5-й матч подряд — сегодня 4:7 от «Металлурга». У команды Разина 4 победы в 5 последних играх.