Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: "Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя

— Победа была достаточно сложной. Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей мы показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя.
— Почему взяли тайм‑аут?
— Соперник начал нас поджимать. Нужно было встряхнуть команду, встрепенуться.
— Разыгрывалось, грубо говоря, четыре очка из‑за соседей в таблице. Это мотивировало больше?
— Мы не смотрим ни в таблицу, ни на соперников, больше уделяем внимание собственной игре. Нам не до журавлей в небе.
— Насколько сегодняшняя музыка мотивировала?
— Я родился и рос в СССР, конечно. Я воспитывался на этих музыкальных композициях и фильмах, из которых они были. Эти фильмы у нас глубоко в сердце.
— Как оцените действия Томаша Юрчо?
— Он не набрал еще оптимальные форму. Ищем сочетания. Нашей команде нужно время, она сейчас в дисбалансе.
— Как оцените дебют Лукина и Макарова?
— Мы работали по этому обмену. Они молодые перспективные парни. У них большое будущее при правильном отношении, но пока им не хватает игрового тонуса, — сказал Десятков.
«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей.