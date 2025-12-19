Ричмонд
03:00
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.10
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: "Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с «Шанхаем» (4:2).

Источник: Спортс"

— Победа была достаточно сложной. Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей мы показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя.

— Почему взяли тайм‑аут?

— Соперник начал нас поджимать. Нужно было встряхнуть команду, встрепенуться.

— Разыгрывалось, грубо говоря, четыре очка из‑за соседей в таблице. Это мотивировало больше?

— Мы не смотрим ни в таблицу, ни на соперников, больше уделяем внимание собственной игре. Нам не до журавлей в небе.

— Насколько сегодняшняя музыка мотивировала?

— Я родился и рос в СССР, конечно. Я воспитывался на этих музыкальных композициях и фильмах, из которых они были. Эти фильмы у нас глубоко в сердце.

— Как оцените действия Томаша Юрчо?

— Он не набрал еще оптимальные форму. Ищем сочетания. Нашей команде нужно время, она сейчас в дисбалансе.

— Как оцените дебют Лукина и Макарова?

— Мы работали по этому обмену. Они молодые перспективные парни. У них большое будущее при правильном отношении, но пока им не хватает игрового тонуса, — сказал Десятков.

«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей.