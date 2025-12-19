Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.10
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
Галлан о 2:4 от «Лады»: «Недоволен игрой “Шанхая”. Думал, команда будет голоднее, нам нужны очки. Нужно, чтобы все 20 хоккеистов показывали себя в каждом матче»

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался о поражении в матче против «Лады» (2:4).

Источник: Спортс"

"Недоволен нашей игрой. Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки. Нам нужно быть лучше. Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей.

В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры. Сегодня мы не играли с той же интенсивностью.

Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14−15 недостаточно", — сказал Галлан.

«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей.