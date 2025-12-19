Ричмонд
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Силантьев о 7:4 с «Трактором»: «Интересный матч получился, много голов. В обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев высказался о победе над «Трактором» (7:4).

Источник: Спортс"

— Очень интересный матч получился, много голов. Но в обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен.

С «Трактором» всегда тяжело играть, особенно в Челябинске. Атакующая команда, хорошая публика. Наших болельщиков тоже много приехало, очень хорошо их было слышно. Огромное им спасибо.

— Видно, что ваша команда поймала победную волну в чемпионате…

— Сейчас мы над всем работаем — оборона, атака, средняя зона. Главное, чтобы в плей-офф, в мае все было хорошо.

— Многие отмечают, что у вашей команды самый зрелищный хоккей в КХЛ. Согласитесь с этим мнением?

— Много что пишут. Мы просто стараемся показывать свою игру — атакующую, зрелищную. Хорошо, что получается много забивать, но и об обороне нужно думать, — сказал Силантьев.