Силантьев о 7:4 с «Трактором»: «Интересный матч получился, много голов. В обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен»

— Очень интересный матч получился, много голов. Но в обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен.
С «Трактором» всегда тяжело играть, особенно в Челябинске. Атакующая команда, хорошая публика. Наших болельщиков тоже много приехало, очень хорошо их было слышно. Огромное им спасибо.
— Видно, что ваша команда поймала победную волну в чемпионате…
— Сейчас мы над всем работаем — оборона, атака, средняя зона. Главное, чтобы в плей-офф, в мае все было хорошо.
— Многие отмечают, что у вашей команды самый зрелищный хоккей в КХЛ. Согласитесь с этим мнением?
— Много что пишут. Мы просто стараемся показывать свою игру — атакующую, зрелищную. Хорошо, что получается много забивать, но и об обороне нужно думать, — сказал Силантьев.