Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.10
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Голдобин о тренировках с Плотниковым: «Мне очень нравится, как будто иначе стал себя ощущать. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда»

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о тренировках с капитаном команды Сергеем Плотниковым.

Источник: Спортс"

— Работаю по программе Сергея Плотникова. Становлюсь сильнее, мощнее. Без шуток.

— А какую систему вам дают?

— Это нельзя раскрывать. А то все станут как Серега. И будут набирать по 10 очков за восемь матчей.

— А нужно ли подкачивать «физику» по ходу чемпионата? Есть команды, где просто работают над восстановлением.

— Вы же знаете, что у всех хоккеистов случается просадка. У кого-то это на неделю, у кого-то на две. И когда ты так просаживаешься, то нужно ходить в зал. Вот мы с Серегой туда после матча и собираемся.

— Меня удивило, когда Иван Демидов сыграл целый матч на Кубке Пучкова, а потом пошел в тренажерный зал, где занимался еще час. Вы так же себя нагружаете?

— Ну не час, конечно. Но мы работаем с Серегой, мне очень нравится. Я как будто иначе стал себя ощущать. Он по факту меня тренирует по личной программе, дает упражнения. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда, — сказал Голдобин.