Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.60
П2
4.46
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
1
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.40
П2
8.10
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Ларионов о составе СКА на выездную серию: «Локтионов и Ларионов должны выйти. Дюбе пока не проходит в состав при текущей конкуренции»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) в матче Fonbet КХЛ рассказал, что новичок команды Пьеррик Дюбе не проходит в состав из-за конкуренции. На счету форварда 0+2 в 7 матчах сезона после обмена из «Трактора».

Источник: Спортс"

СКА проведет 3 матча перед перерывом в гостях — против минского «Динамо», «Сочи» и «Шанхая».

— На ближайшем выезде стоит ждать возвращения кого-то из игроков?

— Должны выйти Локтионов и Ларионов. Зайцев выйдет 7 января. Матвей Короткий сегодня начал кататься — есть небольшой дискомфорт, но это было ожидаемо. Романов восстанавливается с опережением графика, не хочу спекулировать, но планируем его возвращение в феврале. Кто у нас еще…

— Дюбе.

— Дюбе пока не проходит в состав при текущей конкуренции.

— Менелл?

— Приболел — температура, уже три дня дома, мы не хотим рисковать и передавать болезнь дальше. Так же, как и я старался быть на расстоянии от команды, — сказал Ларионов.