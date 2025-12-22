Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7».
Сезон с 20+ шайбами стал для Кросби 18-м за карьеру в лиге.
Он вышел на чистое 7-е место в истории по их количеству, обогнав сразу 10 игроков с 17 сезонами — Уэйна Гретцки, Марка Мессье, Бретта Халла, Марселя Дионна, Майка Гартнера, Джерома Игинлу, Матса Сундина, Джо Сакика, Теему Селянне и Патрика Кэйна («Детройт», в текущем сезоне — 6 шайб в 24 играх).
Выше идут Горди Хоу (22 сезона), Александр Овечкин («Вашингтон», в текущем сезоне — 14 шайб в 35 играх), Рон Фрэнсис (20), Яромир Ягр, Брендан Шенахан, Дэйв Андрейчук (все — по 19).