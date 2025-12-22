Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7».

Сезон с 20+ шайбами стал для Кросби 18-м за карьеру в лиге.

Он вышел на чистое 7-е место в истории по их количеству, обогнав сразу 10 игроков с 17 сезонами — Уэйна Гретцки, Марка Мессье, Бретта Халла, Марселя Дионна, Майка Гартнера, Джерома Игинлу, Матса Сундина, Джо Сакика, Теему Селянне и Патрика Кэйна («Детройт», в текущем сезоне — 6 шайб в 24 играх).

Выше идут Горди Хоу (22 сезона), Александр Овечкин («Вашингтон», в текущем сезоне — 14 шайб в 35 играх), Рон Фрэнсис (20), Яромир Ягр, Брендан Шенахан, Дэйв Андрейчук (все — по 19).

