Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2

Шапи о жизни в США: «Следил за рекордом Овечкина — всем говорил, что это наш русский парень. На американском футболе бывал. На бейсбол не ходил — они час по мячу не попадают»

26-летний Магомед‑Шапи Сулейманов из клуба МЛС «Спортинг Канзас‑Сити» рассказал, что следил за достижениями Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Следил за рекордом Овечкина. Я всегда всем в США говорил, что это наш русский парень. Очень рад за него.

Бывал на американском футболе. Люди там с ума по нему сходят. На бейсбол я не ходил. Думал, зачем ходить, если они час по мячу не попадают", — сказал Сулейманов.

В прошлом сезоне МЛС Сулейманов провел 32 матча, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа».

