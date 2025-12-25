Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.20
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.73
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.24
П2
2.35

Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому — да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не считает рекорд Александра Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» в матче против «Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Можно ли назвать рекорд Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году?

— Нет. Это вообще не относится к российскому спорту.

Да, это наш хоккеист, но какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому спорту — да. Это выдающийся результат, но он не имеет к нашему спорту отношения.

Там не выступали ни российская сборная, ни какая-то команда. Это его личное выдающееся достижение, которым мы гордимся.

Но, повторюсь, к российскому спорту рекорд Овечкина не имеет никакого отношения. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги, — сказал Павел Колобков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше