Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.24
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Трактор
П1
X
П2

Веккионе о безголевой серии Овечкина: «Александр уже величайший хоккеист в истории. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии»

Нападающий «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением по поводу безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая составляет девять матчей.

Источник: Спортс"

"Вообще неважно, как долго Ови не может забить в НХЛ. Он уже величайший игрок в истории. Невозможно представить, кто еще будет таким же великим.

Он много значит для НХЛ, для вашей страны. Даже сейчас в НХЛ вы не найдете ни одного похожего снайпера. У него до сих пор много энергии, страсти и желания забивать. Каждый свой гол он празднует как первый.

Это говорит о том, как он любит хоккей, что еще хочет побеждать. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии. Я смотрел на него еще маленьким, а он уже забивал, и спустя столько лет он продолжает это делать.

Круто, что у многих поколений был шанс вырасти на игре и голах Овечкина. Это невероятный игрок, помогающий парням из «Херши», которых поднимают в «Вашингтон».

Это не только важный хоккеист на льду, но и в раздевалке. Желаю ему выиграть еще один Кубок Стэнли перед тем, как он вернется домой", — сказал Майк Веккионе.

