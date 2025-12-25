Ричмонд
Хартли о 0:2 от «Динамо»: «Мы могли лучше сыграть в большинстве. А так моменты были, но мы не смогли забить. Тяжелое поражение»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (0:2).

Источник: Спортс"

— Тяжелое поражение. Мы ничего не забили. Некоторые моменты у нас были. Где-то мы играли хорошо в атаке, действовали в защите. Не так много позволили сопернику, действовали достойно.

Но не повезло с отскоком от нашей клюшки. Зашел гол в конце третьего периода, и это повлияло на результат матча.

— В четвертом матче в декабре «Локомотив» не забивает ничего. Есть ли тут система?

— Мы нанесли 35 бросков по воротам соперника. Были достаточно хорошие голевые моменты. Честно скажу, мы могли лучше сыграть в большинстве. А так моменты были, но мы не смогли забить, — сказал Хартли.

«Динамо» всухую обыграло «Локомотив» — 2:0. Моторыгин сделал 35 сэйвов, Слепышев и Гусев забили голы.