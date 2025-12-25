Ричмонд
Козырев о 4:3 с «Сочи»: «Матч складывался сложно, но ребята проявили характер и мастерство, особенно в концовке — и победили»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча с «Сочи» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

— Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков за их поддержку — и на выезде, и дома создают шикарную атмосферу. Это был последний домашний матч в уходящем году. И мы хотели их порадовать победой.

Матч складывался сложно для нас. Но ребята проявили характер и мастерство, особенно в концовке — и победили.

— Ваша команда нанесла 46 бросков. Но что делать с реализацией?

— Да, действительно, мы старались больше бросать, атаковать ворота. Но здорово играл голкипер соперника, и вообще они делали много блокированных бросков.

— Какой матч в 2025 году для вас запомнился больше всего?

— Их нельзя разделить. Они все по-своему особенные. Мы в каждом матче играем до конца для наших болельщиков, стараемся побеждать. Не всегда это удается. Но мы всегда бьемся до конца, — сказал Козырев.

«Северсталь» выиграла 3 из 4 последних матчей — сегодня 4:3 ОТ с «Сочи». Команда Козырева идет 2-й на Западе.