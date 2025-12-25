Козлов о «Салавате»: «Мы играем против хороших команд, которые вывозят из-под давления. Сейчас середина сезона, все накапливается. Как говорил Захаркин, это запланированный спад»

В четверг «Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 4:2. В 6 последних матчах у уфимцев 4 поражения.
"Мы играем против хороших команд, которые вывозят из-под давления. В хоккее не может быть стопроцентного доминирования. Где-то не получается с прессингом, нужно перестраиваться и играть по ситуации. Сегодня был такой матч.
В начале сезона мы были более свежими. Сейчас середина сезона, все накапливается. Опять же вирусы: сколько в Уфе школ закрыто на карантин? А у нас у всех есть дети. Они вроде не лежат с температурой, но когда вирус есть в организме, это сказывается.
Как говорил (бывший тренер «Салавата Юлаева») Игорь Владимирович Захаркин, это запланированный спад", — сказал Козлов.