завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Исаков о 2:3 от ЦСКА: «Одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении в матче против ЦСКА (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

"Сегодня такой матч, где одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение. Есть статистика, по которой мы, например, полностью переиграли ЦСКА в первом периоде, а есть счет, где мы проиграли.

Есть технические элементы, которые надо выполнять, когда ты находишься в убойной позиции. Мы понимали, что ЦСКА хорошо обороняется внизу, поэтому мы играли сверху. При этом два гола мы забили с пятака, с добивания. Это тоже хороший показатель.

Я доволен, что нашлись люди, которые там оказались и сделали свою работу. Мы понимали цену ошибок. И понимали, что своя и средняя зоны должны играться максимально просто", — сказал Исаков.