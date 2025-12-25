Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «Нужно уметь выигрывать такие матчи. Для многих ребят это полезный опыт. Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям»

— Для нас тяжелый матч, «Торпедо» хорошо каталось сегодня. Мы много оборонялись. Нужно уметь выигрывать такие матчи. Думаю, для многих ребят это полезный опыт.
У нас третья игра через день, предыдущие две тоже были тяжелые в плане катания, поэтому чисто физически не хватило свежести. «Торпедо» заслужило сравнять счет, мы отдаем должное сопернику. Но нужно такие матчи выигрывать.
Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям.
— Три броска во втором периоде, четыре — в первом… не стоит волноваться?
— Предыдущие две игры если посмотрите, проигранные. 8 бросков против нас, 17 бросков. Если бы за броски давали очки, все по-другому бы считалось. Еще раз повторюсь: нужно уметь выигрывать такие игры.
— Но ведь ваш «Локомотив» всегда показывал агрессивный хоккей, разве нет?
— «Локомотив» вы, наверное, имеете в виду четвертый год? В первые сезоны там была такая же история. Становление команды через такие игры тоже проходит. И через разочарование, как в предыдущих матчах, когда играли лучше, чем сегодня.
Становление команды — процесс и негативного, и позитивного опыта. Я от этого и получаю удовольствие: в хоккее же никакого графика нет, здесь все как в первый раз, — сказал Никитин.