Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России — пловцы, дзюдоисты, боксеры»

"Если выбирать спортсмена года в России, то по идее логично выбирать среди российского контингента. Речь тут можно идти о наших замечательных пловцах, дзюдоистах, боксерах, которые недавно выиграли множество золотых наград, причем сделали это с флагом и гимном.
Саша Овечкин выступает в НХЛ, где добился великолепных результатов, но я все же считаю, что лучших спортсменов страны нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России", — сказал Плющев.
«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах.
? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе«», Махачев — шестой.