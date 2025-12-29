Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
3
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
36.00
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.31
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.20
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.46

Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России — пловцы, дзюдоисты, боксеры»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о выборе лучшего спортсмена России.

Источник: Спортс"

"Если выбирать спортсмена года в России, то по идее логично выбирать среди российского контингента. Речь тут можно идти о наших замечательных пловцах, дзюдоистах, боксерах, которые недавно выиграли множество золотых наград, причем сделали это с флагом и гимном.

Саша Овечкин выступает в НХЛ, где добился великолепных результатов, но я все же считаю, что лучших спортсменов страны нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России", — сказал Плющев.

«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе«», Махачев — шестой.