Шабанов набрал очки в 3-м матче подряд, сегодня — ассист против «Юты». У форварда «Айлендерс» 4+9 в 28 играх сезона

В прошлом матче 25-летний россиянин сделал ассист против «Чикаго» (3:2 Б), а до этого забросил в ворота «Коламбуса» (2:4).
Теперь на счету Шабанова 13 (4+9) очков в 28 матчах текущего сезона.
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:3, второй период), отличившись в 3-м матче подряд.
В прошлом матче 25-летний россиянин сделал ассист против «Чикаго» (3:2 Б), а до этого забросил в ворота «Коламбуса» (2:4).
Теперь на счету Шабанова 13 (4+9) очков в 28 матчах текущего сезона.