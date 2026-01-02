Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Блэшилл о невключении Бедарда в заявку Канады на ОИ-2026: «В НХЛ многие не осознают, насколько он хорош как игрок, который помогает побеждать»

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл высказался о том, что Коннор Бедард не был включен в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

"Прежде всего, я с огромным уважением отношусь к тому, насколько сложны подобные решения. Если говорить откровенно, у Канады, США, Швеции столько высококлассных игроков, что кого-то неизбежно приходится оставлять за бортом. Но одно я скажу точно: мне кажется, что остальная лига до конца не понимает, насколько сильным двусторонним хоккеистом, ориентированным на победу, стал Коннор.

И я не знаю почему. Возможно, это связано с тем, каким его видели в предыдущие годы, но сегодня, на данный момент, многие просто не осознают, насколько он хорош именно как игрок, который помогает выигрывать.

Почему я уверен, что он хоккеист высочайшего уровня, способный делать результат? Когда он был в нашем составе, мы находились всего в одном очке от зоны уайлд-кард [на Западе], а после этого у нас была только 1 победа в 8 матчах.

Вот какое влияние он оказывает. Вот каким двусторонним игроком он стал. Такого эффекта не добьешься, если ты просто набираешь очки — он возможен только тогда, когда ты действительно полноценный двусторонний хоккеист, играющий на победу. Именно таким Коннор и стал", — сказал Джефф Блэшилл.