Сергачев забил 6-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс» и сделал 2 ассиста. У защитника «Юты» 29 очков в 41 игре

Кроме того, 27-летний защитник также отметился двумя результативными передачами в игре с «Айлендерс».
Теперь на счету Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче текущего сезона.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2, третий период). Россиянин забил во 2-й встрече подряд.
Кроме того, 27-летний защитник также отметился двумя результативными передачами в игре с «Айлендерс».
Теперь на счету Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче текущего сезона.