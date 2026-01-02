Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Сергачев забил 6-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс» и сделал 2 ассиста. У защитника «Юты» 29 очков в 41 игре

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2, третий период). Россиянин забил во 2-й встрече подряд.

Источник: Спортс"

Кроме того, 27-летний защитник также отметился двумя результативными передачами в игре с «Айлендерс».

Теперь на счету Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче текущего сезона.