Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
3
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
4
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
80.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Никишин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Монреалем». У защитника «Каролины» 16 очков в 39 играх

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:7).

На счету 24-летнего россиянина стало 16 (5+11) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+11» и среднем времени на льду 19:19.

Сегодня Никишин (21:08, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 2 перехвата.