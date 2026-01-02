Ричмонд
Кучеров продлил до 5 серию игр с 2+ очками — 1+2 против «Лос-Анджелеса». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 54 баллами в 36 матчах в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров поразил пустые ворота и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он провел 5-й подряд матч с 2+ баллами (6+5 на отрезке).

Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кучеров (20:51, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 блок.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше