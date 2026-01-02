Мэттьюс набрал 3+1 с «Виннипегом» — 1-й матч с 3 шайбами с февраля 2024 года. У него 14 хет-триков в регулярках НХЛ — делит с Кросби 4-е место среди действующих игроков

Хет-трик стал для 28-летнего американца первым с февраля 2024 года. В текущем сезоне у него 31 (18+13) очко в 34 играх.
По числу матчей с 3+ шайбами в рамках регулярок Мэттьюс (14) делит 4-е место среди действующих игроков с Сидни Кросби («Питтсбург»). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 33), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 15).
В истории «Лифс» Мэттьюс делит 3-е место по числу хет-триков с Чарли Конахером. Выше идут Дэррил Ситтлер (18) и Бэйб Дай (16).
