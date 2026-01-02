Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.93
П2
29.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Мэттьюс набрал 3+1 с «Виннипегом» — 1-й матч с 3 шайбами с февраля 2024 года. У него 14 хет-триков в регулярках НХЛ — делит с Кросби 4-е место среди действующих игроков

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:5) и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для 28-летнего американца первым с февраля 2024 года. В текущем сезоне у него 31 (18+13) очко в 34 играх.

По числу матчей с 3+ шайбами в рамках регулярок Мэттьюс (14) делит 4-е место среди действующих игроков с Сидни Кросби («Питтсбург»). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 33), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 15).

В истории «Лифс» Мэттьюс делит 3-е место по числу хет-триков с Чарли Конахером. Выше идут Дэррил Ситтлер (18) и Бэйб Дай (16).

