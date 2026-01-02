Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.93
П2
29.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере открыл счет — делит с Хоу 4-е место в истории НХЛ, в топ-3 — Овечкин, Ягр и Бретт Халл

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ). Его признали второй звездой встречи.

На счету 38-летнего канадца стало 43 (23+20) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

За карьеру в рамках регулярок — 1730 (648+1082) баллов в 1391 игре.

127 из 648 голов Кросби позволили «Пингвинс» открывать счет в матчах. По числу таких голов он делит 4-е место в истории лиги с Горди Хоу. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 152), Яромир Ягр (135) и Бретт Халл (131).

Матч с 2+ голами стал для Сидни 111-м в карьере (в регулярках). По числу дублей он вышел на чистое 19-е место в истории лиги, обогнав Брендана Шенахана (110).

На 18-м месте идет Морис Ришар (117). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189), Овечкин (181) идет на втором месте.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше