Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»

— Как выглядит главная спортивная победа России в 2025 году?
— Мы все понимаем, что это рекорд Саши Овечкина. Его рекорд — большая победа, потому что сейчас немного рекордов, которые надолго останутся непобитыми.
А достижение Александра еще много лет не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к рекорду, — сказала Журова.
Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет».
