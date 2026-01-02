Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2

Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ еще долго не смогут побить.

Источник: Спортс"

— Как выглядит главная спортивная победа России в 2025 году?

— Мы все понимаем, что это рекорд Саши Овечкина. Его рекорд — большая победа, потому что сейчас немного рекордов, которые надолго останутся непобитыми.

А достижение Александра еще много лет не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к рекорду, — сказала Журова.

Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше