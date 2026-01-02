Панарин в 7-й раз набрал 90+ очков за календарный год в НХЛ. У Кучерова столько же, больше только у Кросби, Овечкина и Макдэвида среди действующих игроков

Он делит с Никитой Кучеровым («Тампа») четвертое место среди действующих хоккеистов по этому показателю.
Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург», 10 лет), Александра Овечкина («Вашингтон», 8 лет) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 8 лет).
В текущей регулярке на счету Панарина 41 (14+27) очко за 41 игру при полезности «минус 7».
Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год.
