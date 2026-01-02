Ричмонд
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2

Панарин в 7-й раз набрал 90+ очков за календарный год в НХЛ. У Кучерова столько же, больше только у Кросби, Овечкина и Макдэвида среди действующих игроков

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в седьмой раз за карьеру преодолел отметку в 90 очков за календарный год в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

Он делит с Никитой Кучеровым («Тампа») четвертое место среди действующих хоккеистов по этому показателю.

Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург», 10 лет), Александра Овечкина («Вашингтон», 8 лет) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 8 лет).

В текущей регулярке на счету Панарина 41 (14+27) очко за 41 игру при полезности «минус 7».

Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год.

