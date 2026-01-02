Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
03.01
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.24
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03.01
Анахайм
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03.01
Ванкувер
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2

Депутат Свищев: «Овечкин — спортсмен года! Мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и семье»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года.

Источник: Спортс"

"Для меня спортсмен года — это, конечно, Овечкин! Я давно слежу за его спортивным творчеством. Сейчас, может быть, у него в данный момент не самый лучший период, много матчей без очков. Но мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и к семье.

Я смотрю на его перспективы на ближайшее будущее как человека, который закончил со спортом.

Я вижу, в Москве строится академия Александра Овечкина. Он планирует закончить выступать в «Динамо». Хотя я ему желаю долгих лет спортивной карьеры. Не обязательно надо заканчивать в этом году. Много чего позитивного связано с Александром", — заявил Свищев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше