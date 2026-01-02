Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.70
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
03.01
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03.01
Анахайм
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03.01
Ванкувер
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.21
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
03.01
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
03.01
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.61
П2
1.70

Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга — моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о подписании контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

Источник: Спортс"

— Многих удивило возвращение в Уфу нападающего Джоша Хо-Сэнга. Поясните причину подписания с ним контракта.

— На протяжении последних двух лет он сожалел, что не остался в «Салавате Юлаеве». Джош очень хотел вернуться, и он прекрасно знает о своих проблемах, которые у него были в Уфе. И думаю, сожалеет о них.

Была недосказанность по этому вопросу, а его возращение — это только моя инициатива.

— В чем она заключается?

— Хо-Сэнга неоднозначно воспринимали пресса и болельщики, но человек тогда весь год практически не играл и не проявил себя в полной мере. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле.

Знаю, и мне это заявляли его представители, Джош продолжает активно тренироваться, нам присылали видео с его тренировками, — сказал Баширов.