Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»

Нападающий «Шанхая» Трой Джозефс оценил выступление форварда «Металлурга» Романа Канцерова.

Источник: Спортс"

В текущем сезоне 21-летний Канцеров в 38 матчах набрал 45 (26+19) очков.

— Какой игрок КХЛ произвел на вас большое впечатление в 2025 году?

— Очевидно, что Роман Канцеров. Я играл с ним, когда был в «Металлурге» в прошлом году. Он проводит невероятный, великолепный сезон, так что да, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок.

— Какая ваша главная цель на следующий год?

— Мы хотим добиться успеха по итогам чемпионата, это наша цель на 2026 год. Мы хотим попасть в плей-офф — это наша цель. Именно там мы должны оказаться, — сказал Джозефс.

