Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
3
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
1.84
X
5.30
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.21
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.61
П2
1.70

Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями об участии в новогодней программе «Голубой огонек».

Источник: Спортс"

— Вас раньше приглашали на «Голубой огонек». С кем вы там оказывались за столом?

— Меня несколько раз туда приглашали. Там собирался весь цвет СССР — космонавты, председатели колхозов, шахтеры, артисты…

Я там познакомился с Юрием Никулиным. Мы сидели за одним столом. И он мне постоянно анекдоты рассказывал. Очень компанейский! Мы хотя раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья.

И потом уже Никулин приглашал меня к себе в цирк, у Николая Озерова бывали дома на театральных встречах. Не скажу, что мы были близкими товарищами. Но у нас были хорошие отношения. А там, на «Голубом огоньке», Никулин так меня смешил, что на нас операторы шикали: «Тише, запись идет!» — сказал Третьяк.