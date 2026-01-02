Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»

И потом уже Никулин приглашал меня к себе в цирк, у Николая Озерова бывали дома на театральных встречах. Не скажу, что мы были близкими товарищами. Но у нас были хорошие отношения. А там, на «Голубом огоньке», Никулин так меня смешил, что на нас операторы шикали: «Тише, запись идет!» — сказал Третьяк.