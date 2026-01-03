Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.45
П2
5.89
Хоккей. НХЛ
04:00
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.21
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.61
П2
1.70

Вячеслав Быков: «Кучеров — лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

Источник: Спортс"

"Кучеров — это самое настоящее лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ.

Всегда очень приятно узнавать о его новых достижениях", — сказал Быков.

В этом сезоне Кучеров провел 36 матчей и набрал 54 (19+35) очка.