Вячеслав Быков: «Кучеров — лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о форварде «Тампы» Никите Кучерове.
"Кучеров — это самое настоящее лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ.
Всегда очень приятно узнавать о его новых достижениях", — сказал Быков.
В этом сезоне Кучеров провел 36 матчей и набрал 54 (19+35) очка.