Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в “Торосе”. Джош — мастер, будем смотреть, в каком он состояни

— На каких условиях с ним заключен контракт?
— Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Хо-Сэнг будет в России в конце января. Сейчас у него есть время провести дома предсезонку.
Затем Виктор Николаевич Козлов будет смотреть, в каком состоянии находится Хо-Сэнг, последит за играми с его участием.
Джош — мастер, повторюсь, будем смотреть, в каком состоянии он сейчас. Нам нужны игроки, которые могут держать шайбу и грамотно играть с ней, — сказал Баширов.